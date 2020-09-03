Народный художник Азербайджана о причине задержки открытия памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву

БАКУ /Trend/ - Памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву готов, и если будет названа дата открытия, мы можем установить монумент в отведенном для него месте.

Об этом в четверг сказал Trend автор памятника Гаджи Зейналабдину Тагиеву, народный художник Ханлар Ахмедов. По его словам, открытие памятника запаздывает из-за пандемии.

"Памятник меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву готов с марта, и его открытие ожидалось накануне праздника Новруз. Но, к сожалению,оно было отложено в связи с пандемией коронавируса в стране. Памятник отлит из бронзы. Как только по завершении пандемии коронавируса в стране будет принято решение об установке памятника, мы в короткие сроки можем доставить его на отведенное место", - подчеркнул Ханлар Ахмедов.

Отметим, что памятник Гаджи Зейналабдину Тагиеву будет установлен на улице Истигалийет перед станцией метро "Ичеришехер".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)