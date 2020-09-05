В этом году в Азербайджане лекарствами отравились 36 человек

Общество 5 сентября 2020 09:33 (UTC+04:00)
В этом году в Азербайджане лекарствами отравились 36 человек

БАКУ /Trend/ - С начала года в Азербайджане 36 человек обратились в медучреждения в связи с отравлением лекарствами.

Об этом в субботу сказал Trend заведующий токсикологическим отделением Центра токсикологии Клинического медицинского центра Азер Магсудов.

По его словам, среди отравившихся лекарствами девять детей. Летальных случаев в связи с этими случаями не зафиксировано.

Магсудов считает, что случаи отравления лекарствами никак не связаны с их качеством.

"Такие случаи в основном происходят из-за приема лекарств без соответствующего назначения врача или с нарушением предписаний, что порой приводит к отравлению. Пациенты часто сами признают, что превысили дозу, установленную врачом", - отметил Азер Магсудов.

Он добавил, что в большинстве случаев отравления происходят в результате побочного действия антибиотиков и витаминов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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