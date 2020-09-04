Завотделом БТА Хикмет Бабаев освобожден от занимаемой должности
Общество 4 сентября 2020 15:57 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Заведующий юридическим отделом Бакинского транспортного агентства (БТА) Хикмет Бабаев освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал пресс-секретарь Агентства Маис Агаев.
Согласно информации, соответствующий приказ подписал председатель правления Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)
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