В Азербайджане состоялась встреча в видеоформате с председателями НПО
БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана организовало встречу в видеоформате с председателями неправительственных организаций (НПО) и специалистами-экологами.
Как передает в субботу Trend, в ходе встречи были обсуждены важные экологические вопросы, в том числе сокращение запасов пресной воды в стране, наблюдающееся в последние годы глобальное изменение климата, уменьшение количества осадков и водности рек, с другой стороны, реализация неотложных мер в связи с увеличением потребности в воде.
НПО были приглашены в активному участию в обсуждениях водных проблем, представлении рекомендаций, оценке экологических вопросов.
В своем выступлении директор Института географии Национальной академии наук Азербайджана академик Рамиз Мамедов призывал НПО проявить активность в обсуждении вышеуказанных вопросов, а также отметил важность расширения возможностей взаимного сотрудничества с целью усиления общественного контроля.
В то же время было решено продолжить встречи в таком формате, который включает в себя сотрудничество НПО, государственных структур и экспертов.
(Текст: Турал Гараджаев)