В Азербайджане состоялась встреча в видеоформате с председателями НПО

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана организовало встречу в видеоформате с председателями неправительственных организаций (НПО) и специалистами-экологами.

Как передает в субботу Trend, в ходе встречи были обсуждены важные экологические вопросы, в том числе сокращение запасов пресной воды в стране, наблюдающееся в последние годы глобальное изменение климата, уменьшение количества осадков и водности рек, с другой стороны, реализация неотложных мер в связи с увеличением потребности в воде.

НПО были приглашены в активному участию в обсуждениях водных проблем, представлении рекомендаций, оценке экологических вопросов.

В своем выступлении директор Института географии Национальной академии наук Азербайджана академик Рамиз Мамедов призывал НПО проявить активность в обсуждении вышеуказанных вопросов, а также отметил важность расширения возможностей взаимного сотрудничества с целью усиления общественного контроля.

В то же время было решено продолжить встречи в таком формате, который включает в себя сотрудничество НПО, государственных структур и экспертов.

(Текст: Турал Гараджаев)