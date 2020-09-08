В бакинском поселке Рамана продолжаются работы по благоустройству

БАКУ /Trend/ - В поселке Рамана более трех месяцев назад начались работы по благоустройству.

Об этом во вторник сообщил Trend представитель главы Исполнительной власти Сабунчинского района по поселку Рамана Магомед Асадов.

По его словам, в данный момент работы продолжаются на улицах Джафара Джаббарлы, Вели Велиева, А. Ахвердиева и Ханлара.

"Старые заборы заменяются на новые. Обновляется асфальтовое покрытие, проводятся работы по уличному освещению. В соответствии с планом, в первую очередь определяются туристические маршруты. В будущем вокруг крепости Рамана планируется разбить парк, построить беседки".

Асадов добавил, что в настоящее время также реконструируются фасады домов, дороги, предусмотренные для туристических маршрутов, будут вымощены булыжником".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова.)