В Азербайджане начался выбор специальностей для абитуриентов рамках приема абитуриентов в вузы

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане стартовал выбор специальностей в рамках приема абитуриентов в вузы. Процесс продолжится до 20 сентября через интернет.

Как сообщили в четверг Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана, выбор специальностей будет проводиться на сайте Центра в электронном формате. Данный процесс технически очень прост. Программное обеспечение настроено таким образом, что вероятности ошибиться нет, поскольку если есть ошибка при нажатии на кнопку "сохранить" после выбора специальности программа уведомляет об имеющейся ошибке.

В помощь поступающим Центр издаст памятку "На что обращать внимание при выборе специальности" для абитуриентов I, II, III и IV групп специальностей. В этих буклетах отражена информация об условиях конкурса, планируемых местах по группам специальностей, распределении по баллам результатов экзаменов участвующих в конкурсе абитуриентов и другие данные. В четвертом выпуске журнала "Абитуриент" опубликован порядок заполнения электронного заявления абитуриента по выбору специальности, список специальностей, по которым осуществляется прием, плановые места. Во втором выпуске журнала опубликованы проходные баллы по отдельным специальностям прошлогоднего конкурса.

Абитуриенты могут обращаться в региональные филиалы ГЭЦ, бесплатные Консультационные центры, созданные для оказания им помощи при выборе специальностей в университетах "Западно-Каспийский", "Баку бизнес", "Одлар Юрду", Азербайджанском университете кооперации, Бакинском Евразийском университете.

Прием абитуриентов будет осуществляться в соответствии с ежедневным числом записавшихся в онлайн-очередь на сайте ГЭЦ. Для каждого абитуриента выделяются 20 минут. Абитуриента может сопровождать лишь один человек.

Консультационные центры для абитуриентов будут работать в рабочие дни неделеи с 09:00 до 17:00.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)