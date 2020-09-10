Перечислены пенсии за сентябрь по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району

БАКУ /Trend/ - Пенсии за сентябрь по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району перечислены на счета пенсионеров.

Об этом сказал глава Департамента по связям с общественностью Государственного фонда социальной защиты Рашад Мехтили, сообщает в четверг Trend.

По его словам, пенсионные средства переведены на счета пенсионеров, состоящих на учете в этих городах и районах.

Граждане могут получить пенсии в банкоматах по банковским картам, выданным Международным банком Азербайджана и «Kapital Bank».

По другим районам республики, а также государственным служащим, лицам с военными и специальными званиями, пенсии планируется перечислить 15-го сентября.

(Текст: Кямаля Сеидова.)