Большинство азербайджанских туристов выбирают Турцию

БАКУ /Trend/ - В настоящее время большинство путешественников из Азербайджана выбирают Турцию.

Об этом сказал Trend председатель Совета экспертов Азербайджанской ассоциации туристических агентств Гёйдениз Гахраманов.

По его словам, в настоящее время прямые рейсы из Баку в зарубежные страны выполняются лишь по нескольким направлениям.

"Поэтому наши граждане чаще всего путешествуют в Турцию. Количество лиц, уезжающих в зарубежные страны, значительно уменьшилось.

Это также связано с тем, что в зарубежных странах существует множество ограничений в связи с COVID. Границы многих стран до сих пор закрыты, поэтому туристам временно невозможно посетить эти страны", - сказал Гахраманов.

Как сказал Trend эксперт по туризму Фариз Гаджиев, в последние недели наблюдается рост цен на туры в Турцию.

По его словам, в первый период после возобновления полетов между регионами и внутренних рейсов в Турции произошло резкое снижение цен на отели.

"Основной причиной этого было бронирование отелей иностранными туристами в зимние месяцы, но по известной причине большинство рейсов было отменено, отели остались пустыми. В первый месяц после строгого карантина проводились различные акции по восполнению пробела, а туристам предлагали низкие цены. Но в последние недели наблюдается повышение цен. Потому что в результате значительного увеличения количества международных рейсов туризм в Турции начал возрождаться", - сказал эксперт.

Гаджиев отметил, что в настоящее время основным фактором роста стоимости турпакетов является стоимость авиабилетов.

(Автор: Ильхама Исабалаева)