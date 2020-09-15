С сегодняшнего вечера погода в Азербайджане ухудшится

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего вечера и до вечера среды, в Баку и на Абшеронском полуострове будут идти переменные дожди, местами ливневые, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

Температура опустится на 3-5 градуса.

В районах Азербайджана сегодня со второй половины дня и до 18 сентября установится нестабильная погода, временами грозовые ливневые дожди, в отдельных северных и западных районах проливные дожди, град, в высокогорной местности ожидается снег. Скорость восточного ветра местами будет усиливаться до 15-20 м/сек.

Температура воздуха опустится на 4-6 градуса по сравнению с предыдущими днями. В реках поднимется уровень воды, в некоторых горных реках возможны кратковременные наводнения и сели.

(Текст: Кямаля Сеидова.)