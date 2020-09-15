В дошкольных заведениях Азербайджана начинается организация кружков

БАКУ /Trend/ - В рамках 2020-2021 учебного года, начиная с сегодняшнего дня, в дошкольных учебных заведениях системы министерства образования Азербайджана началось онлайн-обучение, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство.

Для организации эффективного досуга детей и молодежи, развития их творческих способностей и физических возможностей, в центрах детско-юношеского развития планируется организация деятельности кружков по изобразительному искусству, декоративно-прикладному искусству, хореографии, музыке, художественному и техническому творчеству, туризму и краеведению, экологии и др., а в детско-юношеских спортивно-шахматных школах - групп по 29 видам спорта.

Для регистрации в кружках и группах можно обращаться в дошкольные образовательные учреждения.

Информацию о них можно получить здесь:

http://edu.gov.az/upload/file/xeber/2020/09/mektebdenkenar-unvan.pdf

(Текст: Кямаля Сеидова.)