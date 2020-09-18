Тофиг Ягублу прекратил голодовку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Тофиг Ягублу остановил голодовку.

Об этом в пятницу сказал Trend лечащий врач Ягублу Адиль Гейбулла.

"Выражаю признательность руководству страны за то, что оно положительно отреагировало на моё личное обращение как представителя интеллигенции", - сказал Адиль Гейбулла.

Как сообщили Trend в клинике, где проходил лечение Ягублу, он выписан из больницы, и в сопровождении членов семьи отправился домой.

Отметим, что сегодня в Бакинском апелляционном суде было рассмотрена апелляционная жалоба по делу оппозиционера Тофига Ягублу.

На процессе под председательством судьи Эльмара Рагимова мера пресечения в отношении Тофига Ягублу в виде ареста была изменена на домашний арест.

Ранее, решением Низаминского районного суда Тофиг Ягублу был приговорен к лишению свободы сроком на четыре года и три месяца.

Согласно обвинительному приговору, во время ДТП Ягублу оскорбил водителя другого автомобиля и находящуюся рядом его супругу, ударил и нанес водителю телесные повреждения отверткой.

Ягублу отверг выдвинутые против него обвинения.

В связи с состоянием здоровья, 12 сентября он был переведен из следственного изолятора в частную клинику "City Hospital".

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)