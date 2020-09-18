В 2021 году в Баку пройдут Кубки мира по трем гимнастическим дисциплинам
БАКУ /Trend/ - Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) провел совещание в формате видеоконференции, в ходе которого наряду с другими вопросами также были утверждены даты проведения международных соревнований в 2021 году, сообщает Trend со ссылкой на сайт FIG.
Так, в столице Азербайджана 4-7 марта 2021 года пройдет этап Кубка мира по спортивной гимнастике.
Кубок мира по художественной гимнастике в Баку состоится в 2021 году 7-9 мая. Напомним, что Кубок должен был пройти в Национальной арене гимнастики в Баку 24-26 апреля текущего года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.
13-14 февраля 2021 года в столице Азербайджана состоится Кубок мира по прыжкам на батуте.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Лента новостей
В Азербайджане стартовал дополнительный этап выбора вакансий в рамках конкурса по трудоустройству учителей
"Контракт века" занял особое место среди самых грандиозных событий новейшей истории Азербайджана - вице-премьер
Смягчение меры пресечения для Тофига Ягублу — очередное проявление гуманного отношения государства к гражданину — зампред партии
Казахстан включил Азербайджан в число стран, авиапассажиры из которых подлежат наименее строгим ограничениям
В Азербайджане в текущем году были реструктуризированы кредиты 49 тыс. заемщиков - председатель правления Центробанка
Пенитенциарная служба: Суд проявил гуманность в отношении Тофига Ягублу, заменив меру пресечения на домашний арест
BMB Trade Group разрабатывает проект животноводческого комплекса по немецким технологиям в Узбекистане
Помощник Президента Азербайджана посетил воинские части и подразделения пограничной дивизии "Газах" (ФОТО)
Азербайджанские истоки вдохновения Рами Меира: Запечатленные на старинных "николаевских" открытках (ФОТО/ВИДЕО)
Обсуждаемый в Армении законопроект по вопросам т.н. "геноцида" нацелен на обман мировой общественности — депутат
В Азербайджане будут предприняты серьёзные шаги по предотвращению случаев злоупотребления в связи с присвоением почетных званий
Мы спросим с армянских террористов за массовые убийства, совершенные в Ханкенди - Азербайджанская община Нагорного Карабаха (ФОТО)
Как азербайджанские эстрадные звезды исполняют классические произведения. Посвящается Дню национальной музыки (ВИДЕО)
В поликлиниках функционирует служба доставки лекарств для одиноких, хронических и онкологических больных