БАКУ /Trend/ - В парламенте Азербайджана заслушают отчет комитета молодежи и спорта, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Милли Меджлис (парламент).

Так, будет представлен расширенный отчет о работе, проведенной комитетом на весенней и внеочередных сессиях парламента в этом году.

Члены комитета также обсудят проект плана работы осенней сессии, обменяются мнениями по текущим вопросам.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)