В парламенте Азербайджана заслушают отчет комитета молодежи и спорта
БАКУ /Trend/ - В парламенте Азербайджана заслушают отчет комитета молодежи и спорта, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Милли Меджлис (парламент).
Так, будет представлен расширенный отчет о работе, проведенной комитетом на весенней и внеочередных сессиях парламента в этом году.
Члены комитета также обсудят проект плана работы осенней сессии, обменяются мнениями по текущим вопросам.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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