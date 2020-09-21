Пенсионный возраст мужчин в Азербайджане не будет увеличен - Госфонд соцзащиты

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 65 лет - это возраст, в котором мужчины могут выходить на пенсию. Он не будет увеличен.

Как передает в понедельник Trend об этом в прямом эфире на тему "Назначение пенсии и правила подсчета" сказал сотрудник Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Айхан Меджидов.

Он подчеркнул, что пенсионный возраст в 62 года для женщин будет в силе до 20 июня 2021 года, после чего будет увеличен на шесть месяцев.

"В последние годы проведены серьезные пенсионные реформы, правилам, по которым граждане выходят на пенсии, смягчаются. К примеру, решение о признании 25 летнего стажа с первого января 2019 года повысили возможность выйти на пенсию для многих людей.

Однако важным условием является минимальный стаж в период с первого января 2006 года по первое июля 2018 года. Если гражданин имеет в этот период хотя бы один месяц стажа, то признается и его общий стаж. Благодаря этому изменению тысячи граждан получили возможность выйти на пенсию", - подчеркнул Айхан Меджидов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)