Вопрос автоматизации пенсий военнослужащих будет скоро разрешен — Минтруда Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Вопрос автоматизации пенсий военнослужащих и за потерю кормильца будет скоро разрешен.

Об этом в ходе живого эфира в Facebook, посвященного правилам назначения и подсчета пенсий, сказал сотрудник Госфонда социальной защиты министерства труда и социальной защиты населения Айхан Меджидов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, большая часть пенсий электронизирована: "Осталась небольшая часть. Это пенсии военнослужащих и за потерю кормильца. Этот вопрос скоро будет решен".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )