Вопрос автоматизации пенсий военнослужащих будет скоро разрешен — Минтруда Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Вопрос автоматизации пенсий военнослужащих и за потерю кормильца будет скоро разрешен.
Об этом в ходе живого эфира в Facebook, посвященного правилам назначения и подсчета пенсий, сказал сотрудник Госфонда социальной защиты министерства труда и социальной защиты населения Айхан Меджидов, сообщает в понедельник Trend.
По его словам, большая часть пенсий электронизирована: "Осталась небольшая часть. Это пенсии военнослужащих и за потерю кормильца. Этот вопрос скоро будет решен".
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )
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