На пересечении двух проспектов в Баку в обновлен тротуар (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) продолжает работы по обеспечению безопасности и удобства пешеходов в Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

Учитывая интенсивный поток пешеходов в части, близко расположенной к пересечению проспектов Зии Буниятова и Азадлыг, там установлено новое тротуарное покрытие.

На тротуаре установлены тактильные плиты для лиц проблемами зрения, пандусы для удобного и безопасного передвижения лиц с инвалидностью, пожилых людей и детских колясок.

В настоящее время на отдельных территориях Баку продолжаются работы в этом направлению.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)