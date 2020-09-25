В ближайшие дни в Азербайджане будет выплачена адресная соцпомощь за сентябрь

БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни в Азербайджане будет выплачена адресная государственная социальная помощь за сентябрь.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заведующий отделом связей с общественностью Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Рашад Мехдили.

По его словам, Госфонд уже выплатил все пособия, стипендии и компенсации за сентябрь.

"Пособия, пенсии и компенсации переведены на счета лиц соответствующих категорий. Граждане уже могут снять перечисленные на их счета денежные средства в банкоматах Kapital Bank через выданные им банковские карты. В ближайшие дни будет выплачена адресная государственная социальная помощь за сентябрь", - сказал Мехдили.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)