Два арестованных сотрудника МИД Азербайджана попросили о смягчении меры пресечения

БАКУ /Trend/ - Арестованные сотрудник Консульского управления МИД Ильгар Алиев и начальник Консульско-правового отдела Нурупаша Абдуллаев обратились в суд, сообщает в субботу Trend.

Прошения бывших сотрудников МИД о замене меры пресечения в виде ареста на домашний арест будут сегодня рассматриваться в Сабаильском районе под председательством судьи Шахлы Сулеймановой.

Отметим, что оба просителя были задержаны Службой государственной безопасности (СГБ). Решением Сабаильского района в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)