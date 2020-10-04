БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены еще 130 новых случаев заражения коронавирусом, 142 человека вылечились, 1 человек скончался.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров, сообщает Trend в воскресенье

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлены 40 691 случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них 38 496 человек вылечились, 596 человек скончались, число активных больных – 1 599.

За последние сутки в Азербайджане проведены 4 794 теста, всего проведены 1 137 121 тест.

(Текст: Кямаля Сеидова)