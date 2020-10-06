Поддержать армию сейчас можно с помощью приложения «Mobil Şöbə»

Граждане страны продолжают перечислять средства в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики для поддержки наших храбрых солдат, героически сражающихся за освобождение наших земель.

Поддерживая эту инициативу нашего народа, Банк Республика оперативно создал новую возможность в приложении «Mobil Şöbə». Теперь все пользователи Mobil Şöbə могут войти в новый раздел приложения и в одно касание перечислить любую сумму в Фонд помощи Вооруженным силам. Перевод можно осуществить с помощью банковского счета или с помощью карты любого местного банка.

Следует отметить, что все пожертвования и переводы в Фонд помощи вооруженным силам в Банке Республика осуществляются без комиссии и ограничений.

Карабах - это Азербайджан! Победа будет за нами!

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.