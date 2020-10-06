Приостановлена подача питьевой воды в Говсан
Общество 6 октября 2020 21:36 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Приостановлена подача питьевой воды в поселок Говсан Сураханского района города Баку.
Об этом передает во вторник Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу".
Согласно информации, в связи с аварией на магистральной линии водоснабжения, возникли перебои в водоснабжении части поселка Говсан. В настоящее время ведутся работы по устранению аварии, после чего подача воды будет возобновлена.
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