Приостановлена подача питьевой воды в Говсан

БАКУ /Trend/ - Приостановлена подача питьевой воды в поселок Говсан Сураханского района города Баку.

Об этом передает во вторник Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу".

Согласно информации, в связи с аварией на магистральной линии водоснабжения, возникли перебои в водоснабжении части поселка Говсан. В настоящее время ведутся работы по устранению аварии, после чего подача воды будет возобновлена.

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