В Хатаинском районе Баку будут перебои в подаче воды

БАКУ /Trend/ - Сегодня в течение дня будут перебои в водоснабжении в части улиц Лютфи-заде (бывш. Тельнова), Сеид Азима Ширвани, Алиаги Шихлинского, Самедбека Мехмандарова, Инглаба Исмайлова, проспекте Гянджа, улиц Насреддина Туси и Ширвани, сообщает в среду Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу".

Перебои связаны с аварией на магистральном водопроводе.

(Текст: Кямаля Сеидова.)