В Кафедральном православном Соборе Святых Жен-Мироносиц в Баку молились за азербайджанскую армию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Кафедральном Соборе Святых Жен Мироносиц в Баку прошло православное богослужение во имя наступления скорого и крепкого мира на всей азербайджанской земле, включая Нагорный Карабах, сообщает в четверг Trend:

«Мы молимся за нашу Родину - Азербайджан, за наш народ, за нашу доблестную армию, денно и нощно защищающую наше спокойствие и безопасность. За то, чтобы Господь укрепил и наполнил сердца наших солдат отвагой и верой в победу. Мы молимся за то, чтобы мир как можно быстрее пришёл на нашу землю. Карабах — это Азербайджан!».

Богослужение прошло с соблюдением правил социального дистанцирования.

(Текст: Кямаля Сеидова.)