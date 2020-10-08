В Кафедральном православном Соборе Святых Жен-Мироносиц в Баку молились за азербайджанскую армию (ФОТО)

Общество 8 октября 2020 15:15 (UTC+04:00)
В Кафедральном православном Соборе Святых Жен-Мироносиц в Баку молились за азербайджанскую армию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Кафедральном Соборе Святых Жен Мироносиц в Баку прошло православное богослужение во имя наступления скорого и крепкого мира на всей азербайджанской земле, включая Нагорный Карабах, сообщает в четверг Trend:

«Мы молимся за нашу Родину - Азербайджан, за наш народ, за нашу доблестную армию, денно и нощно защищающую наше спокойствие и безопасность. За то, чтобы Господь укрепил и наполнил сердца наших солдат отвагой и верой в победу. Мы молимся за то, чтобы мир как можно быстрее пришёл на нашу землю. Карабах — это Азербайджан!».

Богослужение прошло с соблюдением правил социального дистанцирования.

(Текст: Кямаля Сеидова.)

В Кафедральном православном Соборе Святых Жен-Мироносиц в Баку молились за азербайджанскую армию (ФОТО) - Gallery Image
В Кафедральном православном Соборе Святых Жен-Мироносиц в Баку молились за азербайджанскую армию (ФОТО) - Gallery Image
В Кафедральном православном Соборе Святых Жен-Мироносиц в Баку молились за азербайджанскую армию (ФОТО) - Gallery Image
В Кафедральном православном Соборе Святых Жен-Мироносиц в Баку молились за азербайджанскую армию (ФОТО) - Gallery Image
В Кафедральном православном Соборе Святых Жен-Мироносиц в Баку молились за азербайджанскую армию (ФОТО) - Gallery Image
В Кафедральном православном Соборе Святых Жен-Мироносиц в Баку молились за азербайджанскую армию (ФОТО) - Gallery Image
В Кафедральном православном Соборе Святых Жен-Мироносиц в Баку молились за азербайджанскую армию (ФОТО) - Gallery Image
В Кафедральном православном Соборе Святых Жен-Мироносиц в Баку молились за азербайджанскую армию (ФОТО) - Gallery Image
В Кафедральном православном Соборе Святых Жен-Мироносиц в Баку молились за азербайджанскую армию (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Кафедральном православном Соборе Святых Жен-Мироносиц в Баку молились за азербайджанскую армию (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Кафедральном православном Соборе Святых Жен-Мироносиц в Баку молились за азербайджанскую армию (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Кафедральном православном Соборе Святых Жен-Мироносиц в Баку молились за азербайджанскую армию (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Кафедральном православном Соборе Святых Жен-Мироносиц в Баку молились за азербайджанскую армию (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Кафедральном православном Соборе Святых Жен-Мироносиц в Баку молились за азербайджанскую армию (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Кафедральном православном Соборе Святых Жен-Мироносиц в Баку молились за азербайджанскую армию (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Кафедральном православном Соборе Святых Жен-Мироносиц в Баку молились за азербайджанскую армию (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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