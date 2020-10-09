В Баку будут созданы спецполосы для общественного транспорта

БАКУ /Trend/ - В рамках генплана Баку планируется развивать велосипедный транспорт и создать соответствующую инфраструктуру, сообщает в пятницу Trend.

Это отражено в генплане Баку, охватывающем перспективный 20-летний период на 2020-2040 годы, сообщает в пятницу Trend.

Согласно плану, до 2040 года общая протяженность сети велосипедных полос составит 250 километров.

Кроме того, планируется организовать специальные дорожные полосы для средств общественного транспорта.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)