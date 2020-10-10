В воскресенье в Баку будет до 22 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный юго-восточный ветер, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

На Абшеронском полуострове ночью 12-15, днем - 19-23, в Баку ночью - 12-14, днем - 19-22 градуса тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 770 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-65, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако в отдельных местах Большого Кавказа ожидаются грозовые дожди, утром туман, восточный ветер местами будет усиливаться.

Ночью - 9-14, днем - 19-23, в горах ночью - 3-8, днем - 9-14 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)