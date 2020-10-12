В Азербайджане продлены сроки регистрации в вузы и колледжи

БАКУ /Trend/ - Регистрация абитуриентов, поступивших в вузы на основании основного и дополнительного размещения, поступившие в колледжи на базе полного (11-летнего) среднего образования и на вакантные плановые места на базе общего (9-летнего) среднего образования, продлена до 14 октября.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном экзаменационном центре, абитуриенты должны пройти регистрацию до 17:00 14 октября, представив свои документы в учебные заведения, в которые они поступили.

Регистрация проводится в режиме онлайн.

Если абитуриент не пройдет регистрацию в указанный срок, то это будет рассматриваться как отказ поступающего от зачисления по соответствующей специальности, и его приказ о зачислении не будет отправлен в учебное заведение.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева.)