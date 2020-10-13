ООО "Азерпамбыг АПК" пожертвовало средства в Фонд помощи вооруженным силам

БАКУ /Trend/ - Каждый азербайджанец старается внести свой вклад в достижение полной победы в этой борьбе за справедливость. В эти дни, когда народ демонстрирует национальное единство и солидарность, каждый гражданин страны считает своим священным долгом быть рядом с национальной армией.

Как сообщили во вторник Trend в ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация", сотрудники дочернего предприятия ОАО - ООО "Азерпамбыг АПК" в целях поддержки нашей победоносной армии, сражающейся за освобождение оккупированных земель, пожертвовали свою месячную зарплату в Фонд помощи вооруженным силам.

В то время, когда в Карабахе ведутся широкомасштабные военные операции коллектив ООО "Азерпамбыг АПК" гордится нашей славной армией, которая под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева освобождает от оккупации наши земли.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)