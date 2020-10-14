Активизация COVID-19 в осенне-зимний период ожидаема - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Осенью и зимой, когда наступают холода, активизируются респираторные инфекции, в том числе является ожидаемым активизация коронавируса COVID-19. Снятие запретов и открытие школ увеличивает число контактов. Пока что темпы распространения инфекции невелики. Строгое соблюдение мер защиты может сохранить под контролем количество случаев инфицирования. Также есть определенная роль в том, что люди несколько расслабились, чувствуется, что коронавирус перешел на второй план. Но мы неоднократно сообщали, что расслабляться нельзя.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель ученого совета Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), профессор Акиф Гурбанов.

По его словам, что в сложившейся ситуации люди должны строго соблюдать правила гигиены. В настоящее время в странах Европы и мира, подчеркивает профессор, коронавирус стал крайне большой проблемой. Есть сообщения о введении повторных запретов в некоторых странах. Число заражений растет во всем мире.

"Хотя в Азербайджане был применен ряд ослаблений, определенные запреты все еще в силе. Но порой кажется, что люди об этом забыли, и не осознают, что режим карантина все еще в силе. Поэтому люди, по возможности, должны избегать ненужных контактов, соблюдать социальную дистанцию, в обязательном порядке использовать медицинские маски в общественных местах. В случае роста числа инфицированных может увеличиться нагрузка на систему здравоохранения. Мы все это пережили, и должны приложить все усилия, чтобы это не повторилось", - добавил Акиф Гурбанов.

(Текст: Турал Гараджаев)