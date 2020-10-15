ГЭЦ Азербайджана продлил регистрацию на экзамен по иностранному языку для будущих докторантов

БАКУ /Trend/ - Регистрация для участия в экзамене по иностранному языку в рамках приема в докторантуру и диссертантуру продлена до 30 октября, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Регистрация кандидатов началась 9 октября.

Участие в экзамене платное.

После открытия «личного кабинета» на странице ekabinet.dim.gov.az кандидаты должны произвести оплату в 90 манатов.

Кандидаты, имеющие действующий сертификат по соответствующему иностранному языку, освобождаются от экзамена по иностранному языку, и во время подтверждения заявления оплату не производят.

(Текст: Кямаля Сеидова)