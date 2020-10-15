Полиция будет предпринимать меры в отношении лиц, не соблюдающих правила в бакинском метро - Эльшад Гаджиев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С целью безопасности в бакинском метрополитене усилены контрольно-профилактические меры.

Об этом в ходе проведенного сегодня рейда сказал глава пресс-службы ГУП Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев, сообщает в четверг Trend.

По его словам, меры нацелены на защиту здоровья пассажиров и предотвращения массового распространения инфекции коронавируса. В метро, вестибюлях, вагонах рекомендуется соблюдать существующие порядок и нормы. Контролируется соблюдение социальной дистанции, использование защитных масок и др.».

Глава пресс-службы отметил, что участники движения должны быть более ответственными и внимательными, чем раньше: "Каждый должен выполнять возложенное на него обязательство, и каждый, соблюдая правила и нормы, должен выполнять свой долг.

В отношении лиц, не соблюдающих существующие правила, предпринимаются, и будут предприниматься меры в соответствии с законодательством. Каждый должен защищать свое здоровье и здоровье других участников движения".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева )