Вынужденные переселенцы из Ходжавенда провели "Знаменный марш" (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Жители Ходжавендского района провели марш по случаю освобождения азербайджанских земель от оккупации.
Как передает в четверг Trend, "Знаменный марш" был проведен в поселке Ходжавенд, созданном в Бейлаганском районе для вынужденных переселенцев из Ходжавендского района.
Принимающие участие в акции вынужденные переселенцы озвучили лозунги в поддержку армии Азербайджана.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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