Надеемся, что необходимости в тотальном карантине не возникнет - Ханде Харманджи

БАКУ /Trend/ - Глава представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи выразила надежду на то, что граждане будут строго выполнять необходимые рекомендации по коронавирусу, и необходимости в тотальном карантине не возникнет, сообщает в пятницу Trend.

Харманджи отмечает, что в последние дни в Азербайджане наблюдается рост числа заражений коронавирусом: "Сейчас применяются новые подходы, такие как частичное ограничение въезда-выезда в некоторые города и села, где стремительно увеличиваются случаи заражения"

Глава представительства ВОЗ добавила, что предотвращение распространения случаев заражения зависит от того, насколько люди соблюдают рекомендации: «Соблюдая простые гигиенические правила, физическую дистанцию и не посещая места большого скопления людей, мы можем защитить себя и своих близких. Во всех местах, где находится много людей, и невозможно соблюдать физическую дистанцию, необходимо пользоваться масками».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)