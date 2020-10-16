TƏBİB о доставке в Азербайджан вакцины от COVID-19

БАКУ /Trend/ - Азербайджан внимательно следит за разработкой вакцины от коронавируса в мире, участвуя в этом на двусторонних и многосторонних платформах.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями TƏBİB Ягут Гараева, сообщает в пятницу Trend.

Гараева отметила, что в мире утвержден ряд вакцин кандидатов, однако при вакцинации появились побочные эффекты.

Он сказала, что пока в мире нет такой вакцины, которая была бы утверждена международными организациями: «Если такая вакцина будет создана, то Азербайджан будет одной из первых стран, которая ее приобретет».

Касаясь вопроса доставки в Азербайджан вакцин российского производства, Гараева добавила, что вакцины российского производства тоже среди вакцин-кандидатов, и в данный момент они оцениваются международными организациями: «Если они будут утверждены международными организациями, то Азербайджан может подумать и об их доставке».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)