Генпрокуратура Азербайджана: Инсценированные армянами видео носят провокационный характер

БАКУ /Trend/ - В последние дни некоторые пользователи социальных сетей, в том числе Инфотека24 и другие зарубежные СМИ, опубликовали видеоролики, на которых изображены предполагаемые противоправные обращения с заключенными-армянами со стороны азербайджанских военнослужащих, в том числе видеоролики, на которых, якобы, азербайджанские врачи демонстрируют равнодушное отношение к раненым.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, расследование, проведенное в связи с видеозаписями незаконного обращения с армянскими военнопленными, показало, что эти ролики сфальсифицированы.

"Мы заявляем, что подобные видео, инсценированные армянами для привлечения внимания международного сообщества, носят провокационный характер.

Видео не имеют ничего общего с боевой деятельностью азербайджанских военнослужащих.

Генеральная прокуратура Азербайджана просит граждан проявить бдительность в этот чувствительный и славный для нашего государства период, не распространять видео провокационного характера, в том числе и через мобильные приложения", - сказали в генпрокуратуре.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)