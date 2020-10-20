На оккупированных территориях Азербайджана уничтожено большинство видов флоры и фауны, внесенных в "Красную книгу"

БАКУ /Trend/ - На особо охраняемых природных территориях площадью 43 000 гектаров, находящихся под контролем армянских оккупантов - Беситчайском и Гарагёльском государственных природных заповедниках, государственных природных заказниках - Аразбою, Лачын, Губадлы и Дашалты было 24 вида фауны и 69 видов флоры, внесенных в "Красную книгу" , большинство из которых уничтожено.

Как передает во вторник Trend, об этом выступая на региональном мероприятии, посвященном "Международному году здоровья растений", сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

Он сообщил, что на оккупированных территориях произрастает более 460 видов дикорастущих деревьев и кустарников. Из них 70 видов - эндемичные растения, которые нигде в мире не произрастают в естественных условиях.

"О флоре Нагорного Карабаха и прилегающих районов обширной информации нет. С учетом этого, вскоре после освобождения этих территорий будет начато изучение редких и исчезающих видов флоры. С этой целью будет выпущен третий том "Красной книги" Азербайджана", - добавил Мухтар Бабаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)