Завтра в Баку возможен дождь
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, местами дождливо, во второй половине дня преимущественно без осадков, умеренный северо-западный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.
В Баку и на Абшеронском полуострове ночью - 13-15, днем - 17-19 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 767 до 772 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 80-90, днем - 60-70%.
В районах Азербайджана завтра ожидаются дожди, ночью и утром местами ливни. Восточный ветер местами усилится.
Ночью - 12-16, днем - 18-23, в горах ночью - 3-8, днем - 12-17 градусов тепла.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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