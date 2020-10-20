Завтра в Баку возможен дождь

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, местами дождливо, во второй половине дня преимущественно без осадков, умеренный северо-западный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью - 13-15, днем - 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 767 до 772 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 80-90, днем - 60-70%.

В районах Азербайджана завтра ожидаются дожди, ночью и утром местами ливни. Восточный ветер местами усилится.

Ночью - 12-16, днем - 18-23, в горах ночью - 3-8, днем - 12-17 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)