СК A-Qroup поддержала трехлетнюю Хадиджу, ставшую жертвой теракта, взяв на себя все медицинские расходы до её совершеннолетия

Повторившийся теракт в городе Гяндже уже 17-го октября лишил обоих родителей трехлетнюю Хадиджу. Посчитав своим долгом защитить физическое и психическое здоровье маленькой девочки, страховая компания A-Qroup обеспечила ее полисом медицинского страхования на сумму 15 000 манат в год до достижения ее совершеннолетия.