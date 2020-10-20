Пульмонолог о последствиях инфицирования коронавирусом в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - У инфицированных коронавирусом на последующем этапе может возникнуть ряд осложнений, включая проблемы в умственном развитии.

Как передает во вторник Trend, об этом в интервью REAL TV сказала научный секретарь НИИ Легочных заболеваний, пульмонолог Гюльзар Алиева.

Она отметила, что ни у каждого инфицированного наблюдаются такие осложнения, и более того, вероятность этого крайне низка.

"Порой говорят, что коронавирус поражает легкие, но на самом деле вирус может влиять на работу всех органов - сердечно-сосудистой, нервной системы, нарушать работу иммунной системы. У вируса настолько широкий спектр клинических симптомов, что невозможно сказать, что эти симптомы наблюдаются у каждого пациента с коронавирусом. Встречаются случаи начиная с бессимптомных больных вплоть то самых тяжелых случаев. Симптомы включают усталость, неприятные ощущения в мышцах, обычный грипп, простуду, потливость, боль в горле, лихорадку и другие. Однако у многих пациентов с COVID высокая температура не наблюдается. Нам нужно уделять больше внимания любым необычным симптомам, а людям нужно защищать себя и окружающих", - сказала Алиева.

Пульмонолог сообщила, что в первые дни распространения вируса он в основном поражал пожилых людей. Однако сейчас коронавирусом инфицируются также те, у кого нет сопутствующего заболевания.

"Поскольку дети переносили болезнь в легкой форме, этому не придавалось значения, и в результате они постепенно заражали своих родственников. Если в прошлом люди с сопутствующими заболеваниями были более подвержены заражению этим вирусом, но факты показывают, что здоровый человек без сопутствующих заболеваний также может заболеть коронавирусом", - сказала Гюльзар Алиева.

(Текст: Турал Гараджаев)