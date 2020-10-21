Высота волн в Каспии достигла 3-х метров
БАКУ /Trend/ - С 20 октября до сегодняшнего утра погода на территории страны была нестабильной, временами шел дождь, в некоторых частях Большого Кавказа ливни, усиливался северо-западный ветер, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу министерства экологии и природных ресурсов.
Северо-западный ветер усилился в Нафталане до 26 м/с, в Нефтчале, Агстафе и Товузе – до 20 м/с, в Билясуваре, Сальяне, Агдаме – до 16 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове – до 15-18 м/с, в некоторых частях полуострова – временами до 20-25 м/с.
Больше всего осадков выпало в Сарыбаше (Гах) и Загатале - 34 мм, меньше всего в Баку - 1 мм.
По информации станции «Нефтяные Камни», высота волн достигла трех метров.
В Сумгайыте, Пираллахи, о. Чилов, Гёкгёле, Балакене, Загатале, Гусаре, Грызе, Сабирабаде, Джафархане, Сальяне, Газмаммаде, Нефтчале, Билясуваре, Лерике наблюдался туман, видимость была ограничена до 200-500 метров.
(Текст: Кямаля Сеидова.)