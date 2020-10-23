Рабочая группа минздрава Азербайджана провела мониторинги в поликлиниках

БАКУ /Trend/ - Рабочая группа, созданная при минздраве Азербайджана для усиления борьбы с COVID-19, провела третий мониторинг 39 медицинских участков, охватывающий 87 медучреждений.

Об этом сказала член Рабочей группы Наиля Дашдамирова, сообщает в пятницу Trend.

Она отметила, что в связи с ростом числа заразившихся вирусом COVID-19 в Азербайджане территориальные поликлиники переведены на усиленный режим работы: «Поликлиники работают шесть дней в неделю с 08:00 до 20:00. В связи с увеличением нагрузки в поликлиники привлечен дополнительный медперсонал».

Дашдамирова отметила, что третий мониторинг, начавшийся 11 октября, завершился 21 октября: «Руководству поликлиник были даны рекомендации по организации работы на высоком уровне, повышению качества оказываемых медицинских услуг, устранению недостатков».

Член Рабочей группы особо отметила, что главной целью мониторинга, проведенного в поликлиниках, были наблюдение и контроль внутреннего рабочего процесса: «Члены Рабочей группы проверили организацию термометрии, наличие санитайзеров, правильное использование медицинских масок».

Дашдамирова также добавила, что в работе поликлиник применены новшества. Было отмечено, что на основании обращений, поступающих в call-center 814 и поликлиники, в случаев подтверждения заражения обратившихся лиц сразу устанавливаются члены их семьи, с которыми они контактировали в последнее время: «После этого у родственников заразившихся коронавирусом лиц берутся тесты на дому, и они изолируются».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)