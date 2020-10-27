На оккупированных азербайджанских территориях Армения выращивала наркосодержащие растения – Минэкологии

БАКУ /Trend/ - Захватническая Армения, долгие годы держа в оккупации Нагорный Карабах и прилегающие районы, занималась незаконной деятельностью на этих территориях, уничтожала природные ресурсы, флору и фауну, загрязняла водоемы, занималась выращиванием наркосодержащих растений и незаконным оборотом наркотиков.

Об этом сказал замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев, сообщает во вторник Trend

Он отметил, что незаконная деятельность армянских оккупантов, создающая угрозу экологической безопасности региона, является грубым нарушением многих международных конвенций, в том числе, международных соглашений, в рамках которых Армения имеет определенные обязательства.

Замминистра подчеркнул, что неконтролируемые территории стали благоприятной зоной не только для незаконного выращивания наркосодержащих растений и оборота наркотиков, но и экологических, экономических и других преступлений.

По его словам, на оккупированных территориях были загрязнены реки и другие водные источники, население, проживающее в прифронтовой зоне, не могло пользоваться водохранилищами, экологический террор, осуществляемый в отношении водных ресурсов, создавали серьезную угрозу для проживающего поблизости населения: «В период посева вода перекрывалась, в результате из-за острой нехватки воды произошла деградация почвы. В период, когда вода была не нужна, вода из водохранилищ наводняла хозяйства и посевные площади».

Замминистра подчеркнул, что Армения по сегодняшний день не соблюдает требования различных конвенций: «Нужно доводить до сведения международных организаций информацию о нанесении серьезного ущерба окружающей среде, разграблении природных ресурсов и другой незаконной деятельности на оккупированных территориях, положить конец тяжким экологическим преступлениям, совершаемым Арменией на оккупированных территориях».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)