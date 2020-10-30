В Азербайджане наблюдается новая волна пандемии - предупреждение специалиста

БАКУ /Trend/ - Рост числа случаев заражения коронавирусом в Азербайджане дает основание говорить о том, что в нашей стране наблюдается новая волна пандемии.

Об этом в четверг сказала Trend доктор философии по медицине Язгуль Абдиева.

По ее словам, к сожалению, люди не обращают должного внимания на призывы специалистов, словно люди не принимают это всерьез. В таком случае, мы можем столкнуть с более тяжелыми последствиями, говорит специалист.

"В последние дни в стране наблюдается рост числа заражений. Согласно обнародованной сегодня информации, количество новых случаев заражения в стране составило 1015 человек. Это самый высокий показатель, зафиксированный за все время развития пандемии в нашей стране. Самое досадное, что соотношение инфицированных к излечившимся постоянно растет. Да, на данный момент коечный фонд страны позволяет госпитализировать этих пациентов. Но это не всегда будет так", - подчеркнула Абдиева.

С другой стороны, специалист отметила, что необходимо учитывать и нынешнюю ситуацию, когда страна воюет с армянскими террористами. По словам Абдиевой, продолжающийся рост числа инфицированных может вызвать серьезные проблемы для нашей борьбы с оккупантами.

"Медработники будут вынуждены работать на два фронта - спасать раненых на поле боя, а также лечить больных коронавирусом. Разумеется, в таком случае мы не сможем получить желаемый эффект в борьбе с захватчиками. Если мы хотим одержать победу над оккупантами, то должны в первую очередь победить коронавирус, позволить, чтобы наши медики посвятили себя только одному фронту. Только в таком случае мы приблизим нашу победу в Карабахе", - добавила Язгуль Абдиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)