В 57 заведениях общепита в Азербайджане выявлены нарушения режима карантина

БАКУ /Trend/ - В целях контроля за выполнением рекомендаций по профилактике коронавируса (COVID-19), утвержденных Кабинетом Министров, Агентством пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана проведено 1569 мониторингов.

Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве, мониторинги были проведены в Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе, а также в других районах, где наблюдается рост числа заражений COVİD-19 (Гянджа, Шеки, Губа, Лянкяран, Шамкир, Джалилабад, Сабирабад), в целом в 939 заведениях общественного питания.

В ходе проверок было выявлено, что в 57 заведениях общепита не соблюдаются правила, утвержденные постановлениями Кабинета Министров. В связи с этими нарушениями, в рамках законодательства, были приняты соответствующие административные меры.

В основном недостатки были связаны с отсутствием контроля за ношением медицинских масок работниками и клиентами, а также с несоблюдением требований по плотности посетителей в период пандемии.

В Агентстве отметили, что согласно постановлению Кабинета Министров, площадь, установленная для одного человека, должна быть увеличена вдвое. В залах расстояние между сиденьями не должно быть меньше одного метра, а между столами - не менее двух метров.

Перед каждым объектом общепита должна быть размещена информация о правилах по приему клиентов. Персонал должен соблюдать правила личной гигиены, униформа должна быть чистой, в течение дня они должны быть обеспечены защитными средствами и растворами дезинфекционных средств.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)