Вопрос в связи с ребенком, потерявшим обоих родителей из-за армянского террора в Гяндже, находится под контролем Омбудсмена

БАКУ /Trend/ - В социальных сетях была распространена видеозапись трехлетней Шахназарли Хадиджи Роял гызы, потерявшей обоих родителей в результате ракетного обстрела армянскими вооруженными силами города Гянджи.

Как сообщили в пятницу Trend в Аппарате Омбудсмена, вопрос находится под пристальным вниманием Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана.

С первого дня Хадиджа также участвовала в психологических консультациях, которые были проведены по инициативе Омбудсмена с пострадавшими семьями и детьми. В ходе мероприятия близким родственникам покойных родителей ребенка разъяснили процедуру усыновления в соответствии с законом, а также предоставили юридические консультации.

В настоящее время Хадиджа живет с бабушкой и дедушкой по материнской линии, они подали заявление об официальном усыновлении в Управление опеки и попечительства. Родственники Хадиджи по отцовской линии также обратились для получения опеки над ребенком.

В настоящее время, на основании обращения обеих семей в Управление опеки и попечительства, Исполнительная власть Кяпазского района города Гянджи проводит соответствующее расследование путем направления запросов в соответствующие государственные органы. Учитывая психологическое состояние Хадиджи, Управление опеки и попечительства посчитало целесообразным, чтобы в период расследования она проживала под опекой бабушки Агаевой Севиндж Байрам гызы.

Согласно статье 136.1 Семейного Кодекса Азербайджана опека и попечительство устанавливаются над детьми, потерявшими родителей, в целях их содержания, воспитания, образования, а также защиты их прав и обязанностей. Согласно статье 137.2 того же Кодекса, при назначении опекуна (попечителя) детям учитываются моральные и иные аспекты опекуна (попечителя), его способность выполнять обязанности опекуна (попечителя), общение и отношения с ребенком, а также, по возможности, собственные пожелания ребенка.

С точки зрения обеспечения наилучших интересов ребенка, опекуном должно быть назначено наиболее подходящее лицо, подавшее заявление с целью его опеки, воспитания, образования, а также защиты его прав.

С этой точки зрения рекомендуем близким родственникам родителей Хадиджи проявить терпение и дождаться соответствующего решения Управления опеки и попечительства Кяпазского района города Гянджи, а также воздержаться от конфликтов, которые могут нанести ущерб психологическому состоянию Хадиджи.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)