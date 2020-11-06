В 10 городах и районах Азербайджана будут выплачиваться 190 манатов безработным и лицам, потерявшим работу в связи с особым карантинным режимом

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в особый карантинный режим на административной территории городов Шеки и Лянкяран, а также Гахского, Загатальского, Билясуварского, Джалилабадского, Масаллинского, Исмаиллинского, Губинского и Хачмазского районов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

По решению Кабмина, Министерству труда и социальной защиты населения поручено выплатить единовременную выплату в размере минимального прожиточного минимума в сумме 190 манатов безработным и неформально работающим малообеспеченным лицам, потерявшим работу в связи с особым карантинным режимом 10 городов и районов, где был ужесточен карантинный режим.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)