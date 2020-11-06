БАКУ /Trend/ - Жителям Баку, Сумгайыта и Абшерона выплачены пенсии за ноябрь.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал заведующий департаментом по связям с общественностью Государственного фонда социальной защиты Рашад Мехдили.

По его словам, в целом по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району пенсии за ноябрь перечислены на личные счета 317 339 человек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)