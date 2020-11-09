В Азербайджане внесено изменение в закон о неправительственных организациях

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана дал разъяснение относительно постановления № 446.

Как передает в понедельник Trend, в закон Азербайджана "О неправительственных организациях (общественных объединениях)" внесено изменение, согласно которому определено следующее:

- любые изменения, внесенные в учредительные документы общественных организаций; каждое последующее изменение зафиксированных фактов; проведение финансовых операций по банковским счетам; регистрация грантовых соглашений, договоров об оказании услуг или выполнении работ за счет иностранных финансовых источников и представление информации о пожертвованиях в документах, полученных на основании электронного обращения посредством электронной информационной системы министерства юстиции "Частное электронное письмо", будут осуществлены согласно законам Азербайджана "О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре" и "Об электронной подписи и электронном документе".

В Кабмине отметили, что ранее эти документы представлялись на бумажных носителях.

(Текст: Турал Гараджаев)