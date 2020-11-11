В освобожденном от оккупации селе Гаргабазар Физулинского района посажены платаны восточные (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках акции по посадке деревьев под лозунгом "Стань дыханием для будущего!"("Gələcəyə nəfəs ol!"), инициированной министерством сельского и лесного хозяйства Турции, при организационной поддержке министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, как и во всех остальных регионах страны, в освобожденном от оккупации селе Гаргабазар Физулинского района посажены деревья.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала журналистам пресс-секретарь министерства Ирада Ибрагимова.

Она отметила, что сотрудниками минэкологии на территории посажены в основном платаны восточные и дубы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)