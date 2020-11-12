В Азербайджане готовятся новые меры социальной поддержки семей шехидов и инвалидов войны

БАКУ /Trend/ - Для семей шехидов и инвалидов Отечественной войны, а также мирных жителей, пострадавших от армянского террора, будут реализованы новые меры социальной поддержки.

Как передает в четверг Trend, в ходе сегодняшнего заседания министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал, что в соответствии с поручениями Главы государства будут приняты все меры по улучшению материально-бытовых условий семей шехидов и инвалидов войны, а также решению вопросов их трудоустройства.

Министр отметил, что в этом году проводится работа по предоставлению семьям шехидов и инвалидов войны в целом 1500 квартир и частных домов, большинство которых уже переданы своим владельцам. По поручению Президента Азербайджана также будут реализованы программы по обеспечению жильем семей шехидов и ставших инвалидами в ходе Отечественной войны, которая завершилась победой Азербайджана, также будет реализована программа по предоставлению автомобилей инвалидам войны.

В ходе заседания была обсуждена работа, которую предстоит проделать в рамках реализации мер социальной поддержки семей шехидов и инвалидов Отечественной войны, а также мирных жителей, пострадавших от армянского террора, были даны соответствующие поручения.

В соответствии с этими поручениями, семьи шехидов, инвалиды войны и другие участники будут привлекаться к программе самозанятости без очереди, и в рамках программы будет расширена работа по созданию ими частного малого бизнеса.

Учитывая финансовое положение семей шехидов и инвалидов войны, будет оказана вся необходимая поддержка, чтобы сделать программу адресной социальной помощи более доступной для них и обеспечить более широкий охват этой программой.

Для оперативного решения вопросов трудоустройства безработных и соискателей из числа членов семей шехидов и инвалидов, участников войны, в целях построения эффективного и тесного сотрудничества с социальными партнерами в данном направлении центры DOST будут представлять лицам из вышеуказанной категории подходящие вакансии.

Для содействия трудоустройству членов семей шехидов, инвалидов войны и других участников будут подготовлены предложения по стимулированию работодателей в этой сфере, программа совместного финансирования заработной платы в основном будет реализована в данном направлении. Для широкого охвата инвалидов войны услугами реабилитации после курсов лечения, реабилитационные учреждения, построенные в соответствии с современными требованиями в последние годы, будут задействованы в полной мере.

Согласно соответствующему распоряжению главы государства, в цехе по производству высокотехнологичных протезов, созданном при Центре протезно-ортопедической реабилитации министерства, будет налажено производство функциональных протезов и биопротезов для инвалидов войны.

Предусматривается оказание необходимой социальной поддержки гражданскому населению, пострадавшему от армянского террора, поддержки их реабилитации в рамках программы самозанятости по восстановлению малых предприятий, а также в рамках программы самозанятости гражданским лицам, потерявшим домашний скот в результате армянской агрессии, будут предоставлен домашний скот.

На встрече было решено создать рабочие группы для организации мер социальной поддержки в этих сферах, а также для контроля за оперативностью и качеством этой работы.

(Автор: Ильхама Исабалева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)