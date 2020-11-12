Раненые азербайджанские военнослужащие будут обслуживаться в современном реабилитационном центре

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев всегда с особым вниманием и заботой относится к охране здоровья граждан. Как проявление этой заботы, Министерству здравоохранения, по поручению Президента Азербайджана, был построен восьмиэтажный реабилитационный центр. По инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой было решено, что центр будет обслуживать военнослужащих, получивших ранения в ходе последних боевых действий. Министерства здравоохранения и обороны поддержали инициативу и решили, что военнослужащие будут обслуживаться в Центре с завтрашнего дня.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал глава пресс-службы министерства здравоохранения Парвиз Абубекиров.

Генеральный директор центра Мурсал Мурсалов сообщил, что реабилитационный центр будет обслуживать одновременно 200 военнослужащих.

"Высококвалифицированными специалистами-врачами военнослужащим будут оказаны услуги по реабилитации, физиотерапии и другим направлениям. Наш центр оснащен новейшим оборудованием. В большинстве лечебных учреждений страны такого оборудования нет. Центр будет лечить пациентов с проблемами опорно-двигательной системы, специалисты сделают все возможное, чтобы вернуть их к нормальной жизни в ближайшем будущем. Основная цель - добиться реабилитации, лечения и возвращения к нормальной жизни людей с ограниченными возможностями", - подчеркнул Мурсалов.

По его словам, в центре будут оказываться услуги по возвращению к нормальной жизни тех, кто полностью или частично потерял подвижность в конечностях, имеет психологические проблемы.

"В первую очередь необходимо нормализовать психологическое состояние тех, кто был тяжело ранен на войне и потерял в боях конечности. Война окончилась недавно, обеспечение протезами будет осуществляться на последующем этапе. Прием пациентов будет осуществляться на основании направлений Минобороны. Реабилитационный период составит не менее двух недель. Однако этот период может быть продлен", - добавил Мурсал Мурсалов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)